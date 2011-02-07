شانس ذوب آهن بیشتر از شانویل نیست/ برتری با حریف است!

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه شانویل قهرمانی لیگ لبنان را در اختیار دارد، اظهارداشت: این تیم در مرحله مقدماتی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا مهرام را شکست داد و برای مرحله یک چهارم نهایی هم دو بازیکن آمریکایی در اختیار دارد. "فوادی الخطیب" هم که یک وزنه برای شانویل است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: با این همه شرایط ذوب آهن و شانویل برای کسب پیروزی و صعود از مرحله یک چهارم نهایی 50 به 50 مساوی است. از نظر ترکیب تیمی و فنی هیچ یک از این دو تیم به دیگری برتری ندارد. تنها برتری موجود به لحاظ میزبانی است که آنهم متعلق به شانویل است!

وی با یادآوری که تیم شانویل در مرحله مقدماتی رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا در رده دوم گروه B قرار گرفت، خاطرنشان کرد: ذوب آهن در این مرحله صاحب رده سوم گروه A شد. به همین دلیل حق انتخاب برای تعیین محل برگزاری دیدار اول با این تیم عربی بود. ضمن اینکه آنها می‎توانند در این مرحله دو میزبانی داشته باشند. یعنی در صورت نیاز به بازی سوم میزبان خواهد بود.

کوهیان در بخش دیگری از صحبت‎های خود به آمادگی تیمش برای دیدار با شانویل اشاره کرد و گفت: به جز آرن داودی که همچنان به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیست، سایر بازیکنان در وضعیت خوبی به سر می‎برند. البته به خاطر دیدار سنگینی که شنبه گذشته با مهرام داشتم، فرصت خیلی زیادی برای تمرین نداشتیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تاکید کرد: در هر صورت باید بتوانیم از این دیدار خانگی دست پر خارج شویم تا دیدار برگشت را با دغدغه کمتر برگزار کنیم. البته به نفع‌مان بود اگر دیدار نخست را به صورت مهمان برگزار می‌کردیم. چون در این صورت برای جبران هر اتفاقی در دیدار برگشت، فرصت بهتر داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ذوب آهن و شانویل به عنوان آخرین دیدار دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا ساعت 16:30 روز سه شنبه در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد. دیدار برگشت این دو تیم سوم اسفندماه برگزار می‎شود.