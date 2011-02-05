به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نجف لک زایی، طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن ایام الله دهه فجرگفت: انقلاب اسلامی ایران از زمان پیروزی خود با رهبریت ولی فقیه و عنایت امام زمان (عج) هر روز دامنه نفوذ خود را در میان ملت‌های آزادی خواه گسترش داد که حرکت‌های لبنان و فلسطین در این راستا بوده و امروز هم چنان که شاهدیم انقلاب‌های مردمی تونس، مصر و... برگرفته از این انقلاب است

وی تصریح کرد: البته تمامی این حرکت‌ها وانقلاب‌ها، سال‌ها پیش در وصیت نامه امام خمینی (ره) مبنی بر گسترش فریاد اسلام خواهی در کل جهان ذکر شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم در ادامه به بررسی چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: دلایل زیادی از نارضایتی مردم از حکومت پهلوی و ایجاد قیام وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نادیده گرفتن عزت و جایگاه ملت ایران بود.

وی افزود: مردمان ایران ملتی با اعتقادات خاص مذهبی و دارای تمدن و سابقه تاریخی طولانی‌اند که توسط حکومت پهلوی از دو جنبه داخلی و خارجی تحقیر شده بودند.

لک زایی با مد نظر قرار دادن جنبه داخلی این حقارت گفت: سیستم حکومت پهلوی بصورت دیکتاتوری و استبدادی بوده و کلیه حقوق شهروندان آن ازجمله نخبگان، صاحب نظران، و مخصوصا رهبران دینی که مردم توجه فراوانی به آن‌ها داشتند، نادیده گرفته شده بود.

وی ادامه داد: در عرصه بین المللی نیز به دلیل تسلط استکبار بر ایران، این کشور جایگاه خاصی را در میان دیگر کشور‌ها نداشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم تصریح کرد: این حقارت‌ها با اعتقادات و آموزه‌های دینی مردم مخالف بود و لذا همگان شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را سر دادند.

وی در تشریح اهداف مردم از سر دادن این شعار گفت: مردم با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواستار عدم وابستگی به دیگر کشور‌ها بوده و با شعار آزادی، استبداد و ظلم را نفی کردند.

لک زایی افزود: مردم با شعار جمهوری اسلامی خواستار حکومتی بر پایه اسلام بودند که اقتدار داخلی و بین المللی آنان را تامین کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برکات پیروزی انقلاب اسلامی ایران یاد آور شد: اولین و مهم‌ترین برکت این انقلاب از منظر سیاسی، تاسیس نظام سیاسی مستقل در ایران بر اساس رهبری دینی و اسلامی و با محوریت ولی فقیه و نائب امام زمان (عج) بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران علاوه بر هویت بخشی به مردم ایران، به قلب تپنده جهان اسلام تبدیل و ندای ایمان و عدالت را سر داده و آزادی وعدالت وعزت را به همه جهانیان هدیه داد.

انقلاب اسلامی افقی نو به روی جهانیان

وی با تحلیل وقایع صورت گرفته بعد از وقوع انقلاب، تحولات جهانی را مد نظر قرار داد و اذعان داشت: در سطح بین المللی با توجه به اینکه ایرانیان توانسته‌اند استکبار و در راس آن‌ها آمریکایی‌ها را از کشور اخراج کرده و ندای مبارزه با سلطه جهانی را سر دهند، لذا به عنوان یک کشور مستقل وارد فضایی نو شده و افق جدیدی را به روی جهانیان گشودند.

لک زایی خاطر نشان کرد: قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران اکثر کشور‌ها تحت سلطه دو ابرقدرت شوروی و آمریکا بودند و راهی دیگر نداشتند، اما با مشاهده پیروزی انقلاب، یک راه سوم و جدیدی به روی آنان باز شد که در همین راستا و با گسترش شعارهای انقلاب در سراسر دنیا در ابتدا قدرت روسیه سابق سقوط و این مسیر فروپاشی سرمایه داری، همچنان ادامه دارد.

دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مسیر اهداف انقلاب

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم درپایان سخنان خود تحول در علم مخصوصا علوم دینی وانسانی را از جمله برکات انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران برای پیشرفت در ابعاد مختلف نیازمند مجهز شدن به ابزار علم است لذا برای تربیت نظریه پردازان حوزه علوم انسانی بر مبنای مکتب اسلام، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام تاسیس و خوشبختانه تا به امروز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است.