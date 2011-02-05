رمپ چند منظوره هرمز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در مراسم بهره برداری از این طرح مهم ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار هرمزگان ، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ، فرماندارقشم و تنی چند از مسئولان استانی حضور داشتند.

علی اکبر صفایی مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص این طرح گفت: در راستای فراهم کردن بستر مناسب جهت تسهیل در امر تردد مسافر، بار و خودرو در جزیره هرمز ، تعمیرات اساسی یک فروند رمپ چند منظوره به پایان رسیده و در اسکله این جزیره نصب شد.

وی اضافه کرد: این اسکله ها به علت کاربرد و ویژگیهای خاص از نظر طراحی وکاربرد در سالیان گذشته توسط شرکتهای خارجی ساخته و نصب می شد که با توجه به ضرورت بازسازی اساسی این رمپ، عملیات تعمیرات اساسی آن، از چهار ماه قبل و در سرسره تعمیراتی مجتمع بندری شهید رجایی آغاز شد.

صفایی اعتبار اجرای این طرح را بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.