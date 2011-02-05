سلیمان علی‌محمد تهیه‌کننده فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نیروی انتظامی نسخه‌ای از فیلم را دیده است و ما منتظر اعلام نظر نهایی این نهاد هستیم. تا مشکل فیلم برطرف نشود، نمی‌توانیم آن را نمایش دهیم. امیدوارم بتوانیم تا زمان نمایش فیلم این مشکلات را برطرف کنیم.

در فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، کارن همایونفر، باران کوثری، مهران احمدی، بابک حمیدیان، ماهایا پطروسیان، اشکان خطیبی، پانته‌آ بهرام، احمد مهرانفر و مانی باغبانی بازی کرده‌اند.