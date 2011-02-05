نمایش 1200 اثر در بخش رقابتی سومین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتخاب و داوری آثار در رشته‌های عکاسی، پوستر، کاریکاتور در یک مرحله و انتخاب و داوری آثار رشته‌های سفال و سرامیک، نقاشی، خوشنویسی و نگارگری در دو مرحله 1175 اثر از بین حدود 22 هزار اثر رسیده به سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر راه یافتند.

در رشته خوشنویسی 161اثر از 118 هنرمند، در رشته نگارگری 221 اثر از 176هنرمند، در رشته پوستر 92 اثر از 70هنرمند، در رشته سفال و سرامیک 88 اثر از 62 هنرمند، در رشته نقاشی 108 اثر از 83 هنرمند، در رشته عکاسی 210 عکس از 158عکاس و در رشته کاریکاتور 295 اثر به سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافتند.

رشته کاریکاتور سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود که 295 اثر (205کاریکاتور موضوعی 90کاریکاتور چهره) از هنرمندان ایران و 72 کشور در جشنواره ارائه می شود.

نمایشگاه آثار سومین جشنواره تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران، موسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران، موزه هنرهای معاصر فلسطین و مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی (برج آزادی) و 23 استان، جزیره کیش و کشورهای اتریش، ایتالیا، سوریه، فرانسه، غنا و هلند برگزار می‌شود.

نمایشگاه "هفت هنر، هفت هنرمند" در خانه هنرمندان ایران از برنامه‌های جنبی جشنواره هفته گذشته آغازگر سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود و مراسم افتتاحیه جشنواره یکشنبه 17 بهمن‌ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

محمود جوادی‌پور رئیس سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، سیدعباس میرهاشمی دبیر کل و امیر عبدالحسینی دبیر هنری جشنواره هستند.