سهرابی بر توسعه همکاری ایران و قطر در حوزه کار و امور اجتماعی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه با ناصر بن عبدالله الحمیدی وزیر امور اجتماعی و سرپرست وزارت کار قطر دیدار و گفتگو کرد.

سفیر ایران در این دیدار با تشریح تلاشها و پیگیرهای صورت گرفته در خصوص توسعه و گسترش همه جانبه روابط فیمابین دو کشور و در راستایی اجرایی شدن تصمیمات و اراده مسئولین عالیرتبه دو کشور خاطر نشان کرد: در دو حوزه امور اجتماعی و نیز کار زمینه های بسیار متعدد و گسترده ای برای توسعه روابط و همکاریها بین دو کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی و طراحی مناسب از این فرصتها استفاده شود.

سفیر ایران با اشاره به حجم گسترده طرحها و برنامه ها در وزارت کار و امور اجتماعی ایران در ابعاد مختلف از جمله تهیه سند توسعه اشتغال و نیز اجرای طرح بزرگ و گسترده هدفمند کردن یارانه ها در ایران خاطر نشان کرد : دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای برقراری عدالت اجتماعی برنامه های متعددی را در بحث توسعه اشتغال و نیز توسعه خدمات اجتماعی برای اقشار مختلف مردم و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در دست اجرا دارد.

سفیر ایران آمادگی کشورمان را برای همکاری و تبادل نظر و تجربیات با وزارتخانه های کار و امور اجتماعی قطر در این خصوص اعلام کرد و افزود : امروز در جمهوری اسلامی ایران نیروهای فنی و مهندسی جوان و مبتکر و خلاقی در همه عرصه های علمی و فناوری و صنعتی در رشته های مختلف مشغول بکار و تحقیقات هستند و ایران آمادگی دارد تا در قالب تامین خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار در طرحهای گسترده دولت قطر برای تقویت زیرساختها و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی برای میزبانی جام جهانی 2022 مشارکت فعالی داشته باشد.

سفیر ایران همچنین بر ضرورت رفت و آمدهای متقابل بین مسئولین دو کشور در حوزه کار و امور اجتماعی برای رایزنی و مشورت و تبادل نظر و آشنایی نزدیک با شرایط و امکانات دو کشور در این دو حوزه تاکید کرد.

ناصر بن عبدالله الحمیدی وزیر امور اجتماعی و سرپرست وزارت کار قطر نیز در این دیدار با تقدیر و تشکر از پیگیری ها و تلاشهای مستمر سفیر ایران برای توسعه همه جانبه روابط بین ایران و قطر خاطر نشان کرد : خوشبختانه با عزم و اراده و هدایت مسئولین عالیرتبه دو کشور توسعه روابط فیمابین روندی خوب و مطلوب را طی می کند.

الحمیدی با اشاره به تدوین سند توسعه قطر برای سال 2030 و توجه و اهتمام دولت قطر به بحث اشتغال و فراهم شدن فرصتهای شغلی برای جوانان قطری در مشاغل مختلف و همچنین توسعه و گسترش خدمات اجتماعی در این کشور و بویژه برنامه ریزی برای اجرای طرحهای گسترده در قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 که موجب توسعه و گسترش زمینه های متعدد برای امور کارو کارگری و خدمات اجتماعی می شود ، آمادگی کشورش را برای همکاری و تبادل تجربیات با ایران در این زمینه و استفاده از تجارب و نیروی فنی و مهندسی ایران اعلام کرد .

وزیر امور اجتماعی و سرپرست وزارت کار قطر همچنین با اشاره به روند خوب سفرهای متقابل مسئولین دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد با طراحی و برنامه ریزی مناسب شاهد سفرهای متقابل مسئولین دو کشور در حوزه کار و امور اجتماعی برای توسعه روابط در این بخشها نیز باشیم.