مشکلات 400 واحد صنعتی در گلستان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان بعد از ظهر شبه در حاشیه نشست این ستاد افزود: به دستور ریاست محترم جمهور ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی کشور بمنظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی در سطح تمامی استانهای کشور و با مسئولیت وزیر صنایع و معادن تشکیل می شود ، که این ستاد در استان گلستان نیز تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، رفاه، کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی و 9 بانک عامل اعضای این ستاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: این اعضا در غالب کمیته های امور مالیاتی، امور گمرکی و تامین اجتماعی، بانکها، معادن و صنایع معدنی، انرژی، محیط زیست و شهرکهای صنعتی، تولید و سرمایه گذاری مشکلات و درخواستهای صنعتگران و معدنکاران استان را بررسی نکردند.

طلوعیان خاطرنشان کرد: مصوبات این ستاد در حقیقت مصوباتی هستند که از طرف رئیس جمهور و وزیر صنایع و معادن که نماینده ویژه ایشان می باشند صادر می شود و لازم الاجرا برای همه دستگاههای اجرایی ذیربط هستند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: از 10 روز پیش فراخوان ستاد تسهیل را در استان آغاز نمودیم و از تمام مدیران واحدها و صاحبان طرحهای صنعتی خواستیم تا از طریق سایت ستاد تسهیل درخواست خود را ثبت کنند.