به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کارخانه سفید زربال گلستان در سه راه یساقی شهرستان کردکوی و کارخانه شهاب سپهر در شهرک صنعتی کردکوی از جمله این طرحهاست.

کارخانه سفید زربال گلستان با سرمایه گذاری 71 میلیارد ریال و تسهیلات 41 میلیارد و 893 میلیون ریال ثابت از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت و معدن ، ظرفیت تولید سالانه 9 میلیون و 600 هزار قطعه مرغ کشتارگاهی را دارد که موجبات اشتغال 56 نفر را نیز فراهم کرده است.

همچنین کارخانه شهاب سپهر با سرمایه گذاری 7.8 میلیارد ریال و تسهیلات 4.5 میلیارد ریال ثابت از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت و معدن ، ظرفیت تولید سالانه 2300 تن لوازم الکتریکی پلاستیکی را دارد که موجبات اشتغال 15 نفر را فراهم کرده است.

کارخانه زرین گندمک گلستان با سرمایه گذاری 12.4 میلیارد ریال و تسهیلات 10 میلیارد ریال ثابت از محل اعتبارات زودبازده، ظرفیت تولید سالانه 1650 تن محصولاتی از غلات حجیم شده را دارد که موجبات اشتغال 52 نفر را نیز فراهم کرده است.

همچنین کارخانه آب نیروبخش گلستان با سرمایه گذاری 14.7 میلیارد ریال و تسهیلات 6.8 میلیارد ریال ثابت و 74.7 میلیارد ریال در گردش از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت و معدن به بهره برداری رسید.