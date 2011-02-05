اجرای طرح ویژه بیمه نامه بدنه خودرو در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، تازه ترین طرح بیمه نامه بدنه اتومبیل این شرکت، ویژه دهه مبارک فجر و ایام نوروز سال 1390 معرفی شد که براساس این طرح بیمه نامه های بدنه اتومبیل با شرایط ویژه به بیمه گذاران عرضه خواهد شد.

در این طرح جبران خسارتهای کامل اتومبیل و خسارات ناشی از سرقت جزئی شامل سرقت درجای قطعات و لوازمی که با درخواست مکتوب بیمه گذار اعلام شده باشد تحت پوشش این بیمه نامه قرارخواهد گرفت. همچنین جبران خسارات ناشی از شکست شیشه ها به تنهایی، سیل، زلزله وآتشفشان درتعهدات این پوشش قرارمی گیرند.

علاوه براین خسارتهایی که از ریخته یا پاشیده شدن اسید یا مواد شیمیایی برروی رنگ وسیله نقلیه بیمه شده ایجاد شده باشد در این بیمه نامه قابل جبران است. تمامی خسارات جزئی وارده به اتومبیل در اثرحوادث رانندگی باتوجه به نوسانات قیمت نیز دراین پوشش قرار خواهد گرفت.

بیمه ایران درعین حال غرامت ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت کارشناسی و توقف مفید در تعمیرگاه را متقبل شده و خسارت ناشی از کشیده شدن میخ و سایر اشیای مشابه برروی رنگ اتومبیل را نیز به بیمه گذاران پرداخت خواهد کرد.

همچنین سرقت درجای کلی قطعات، لوازم وسایل نقلیه موضوع این بیمه نامه همچنان تحت پوشش این بیمه نامه قرار خواهد داشت. این درحالی است که تمامی دارندگان بیمه نامه های شخص ثالث بیمه ایران و سایر شرکتهای بیمه که مشمول تخفیفات عدم خسارت می باشند نیز می توانند طبق جدول زیر از تسهیلات و تخفیفات ویژه این شرکت دربیمه نامه بدنه بهره مند شوند.

بر همین اساس سابقه عدم خسارت بیمه نامه تمدیدی شخص ثالث سال اول تا پنجم به ترتیب 10درصد، 15 درصد، 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد و سال ششم 50 درصد است و تخفیف قابل ارائه دربیمه نامه بدنه در همین مدت به ترتیب 10 درصد ، 15 درصد ، 20 درصد ،‌ 30 درصد ، 40 درصد و 50 درصد است.

این طرح از امروز(شنبه) شانزدهم بهمن ماه سال جاری مقارن با برگزاری جشن های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا درآمده وتا سی ویکم اردیبهشت ماه سال 1390 ادامه خواهد داشت.