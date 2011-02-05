طرح پزشک خانواده به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی افزود : با تلاش‌ متولیان نظام سلامت کشور، در حال حاضر بیش از 90 درصد مردم به امکانات قابل ارائه بهداشتی و درمانی دسترسی دارند و به عبارت دیگر توزیع خدمات در کشور تقریباً عادلانه است.

وی با بیان اینکه عنوان کردن وجود ناعدالتی در حوزه سلامت کشور، نقد عملکرد هیچ یک از دستگاه‌ها و متولیان نظام سلامت کشور نیست، اظهار کرد: نبود نظام جامع ارجاع و سیستم مشاوره‌ای در سطح اول دریافت خدمت، موجب شده که مردم برای درمان و رفع مشکلاتشان به مراکز تخصصی که فکر می‌کنند به بیماریشان مرتبط است مراجعه کنند و همین موضوع باعث شده تا در اکثر مراکز تخصصی، مراجعینی که نیازمند دریافت آن خدمت خاص نیستند، ظرفیت‌های موجود را به گونه‌ای رزرو و گاهی اشغال کند و نیازمندان واقعی دریافت خدمت به دلیل تکمیل ظرفیت، از آن محروم شوند.

دبیر اولین همایش " پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ چالش ها و چشم اندازها "، با تاکید بر اصلاح این ساختار معیوب با ارتقاء سطح فرهنگ بهداشتی درمانی جامعه به کمک صدا و سیما و رسانه های عمومی کشور، گفت: دستگاه‌های مرتبط با نظام سلامت نیز، به جای تقابل، باید از همه ظرفیت‌های خود برای استقرار نظام جامع ارجاع استفاده نمایند و به این باور برسند که جامعه پزشکی فعال در بخش خصوصی در این باره به دنبال منافع مادی نیستند، بلکه نخستین دغدغه آنها کاهش آلام بیماران و ارتقاء سلامت مردم است .

وی با بیان اینکه هنوز ناعدالتی در دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی مرتفع نشده است، افزود: بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و مشارکت بخش خصوصی که ارائه بیش از 80 درصد خدمات بهداشتی و درمانی سطح اول را به عهده دارند، به فرجام رسیدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع دشوار است.

اولین همایش " پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ چالش ها و چشم اندازها " 23 بهمن ماه توسط سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری شورای سیاستگذاری سلامت صداوسیما و برخی دستگاهها و ارگانهای متولی حوزه سلامت در کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.