به گزارش خبرگزاری مهر، جودت بیلماز وزیر مشاور دولت ترکیه و رئیس طرف ترکیه ای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان امروز شنبه دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در این دیدار روابط دو کشور ایران و ترکیه را خوب و صمیمی توصیف کرد و افزود: آ‌مادگی توسعه همکاریها و تحقق اهداف مشترک را داریم و بایستی هر چه زودتر زیر ساختهای لازم برای ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور را فراهم کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین اظهار داشت بایستی همکاریها را به صورت منطقه ای ادامه دهیم تا روابط ملتها را نزدیک کنیم.

وی افزود: آماده ایم در بخش سرمایه گذاری مشترک ، ساخت شهرکهای صنعتی ، انتقال برق، انرژی و سایر زمینه های اقتصادی و تجاری در جهت منافع دو کشور اهداف خود را محقق سازیم.

جودت ییلماز وزیر دولت ترکیه نیز ضمن اشاره به سفر رئیس جمهور ترکیه در آینده نزدیک به جمهوری اسلامی ایران افزود: سفر دو روزه من برای برگزاری کمیسیون مشترک و زمینه ساز سفر رئیس جمهور است.

جودت ییلماز نگاه ترکیه به روابطش با ایران را بعنوان یک کشور برادر و صمیمی دارای اهمیت خاص ذکر کرد و افزود: سفر رئیس جمهور گام مهمی در توسعه روابط خواهد بود.

وی افزود: ظرفیتهای خالی بسیاری در روابط وجود دارد که می بایست مورد استفاده قرار گیرد.