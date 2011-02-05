داوری نهایی سومین جشنواره طراحی معاصر ایران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه، 15 بهمن‌ماه هیئت داوران در بخش پایانی این جشنواره از میان 166 اثر راه یافته به نمایشگاه، 10 اثر را به عنوان آثار برتر سومین جشنواره طراحی معاصر ایران برگزیدند.

دبیرخانه سومین دوره جشنواره طراحی معاصر ایران با موضوع شهر، زندگی شهری و فضای شهری از آبان‌ماه فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد و در مدت زمان تعیین شده ارسال آثار، 2200 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارائه شد.

در مرحله‌ نخست داوری از میان این آثار 400 اثر انتخاب و در مرحله دوم 166 اثر برای بخش نمایشگاه و حال در مرحله نهایی نیز 10 اثر به عنوان آثار برتر این جشنواره برگزیده شدند.

هنرمندان خالق این 10 اثر در آیین پایانی و مراسم اهدای جوایز سومین دوره جشنواره طراحی معاصر ایران که ساعت 15 روز دوشنبه 25 بهمن ماه در موزه هنر امام علی(ع) برگزار می‌شود، معرفی و تقدیر می‌‌شوند.