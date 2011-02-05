تور کنسرت حسین علیزاده و مجید خلج در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنسرت حسین علیزاده و مجید خلج از این مجموعه در تاریخ 29 بهمن ماه در سالن دانشگاه تربیت مدرس قزوین آغاز می شود و پس از آن این دو نوازنده در تاریخ 1 و 2 اسفندماه در رشت کنسرت برگزار می کنند و در ادامه همین کنسرت در تاریخ 5 و 6 اسفندماه در سالن فخرالدین گرگان به روی صحنه می رود دو قراراست در حاشیه این کنسرت کارگاه یک روزه نوازندگی تار نیز برگزار شود.

تورکنسرت حسین علیزاده و مجید خلج با اجرا در روزهای 14 و 15 اسفند در سالن حافظیه شیراز به روی صحنه می رود و در این شهر نیز کارگاه آموزشی مدرسان تار و سه ‌تار توسط علیزاده برگزار خواهد شد. پس از اجرای شیراز، این دو در تاریخ 18 و 19 اسفند در بندرعباس اجرای برنامه دارند .

پس از این اجرا تور کنسرت‌ دو نوازی تار و تنبک به مدت بک ماه متوقف می‌شود و سپس در نیمه دوم فروردین سال 1390 تالار وحدت میزبان آخرین اجراهای حسین علیزاده و مجید خلج خواهد بود.

لازم به ذکر است پیش از این دو نوازی تار حسین علیزاده و تنبک مجید خلج تابستان سال 1386 و تنها در یک قسمت از کنسرت حسین علیزاده و گروه هم‌آوایان اجرا شد و این بار قرار است تمام مدت زمان برنامه به بداهه ‌نوازی به شکل تکنوازی و دونوازی اختصاص ‌یابد؛حسین علیزاده در این برنامه تار، سه ‌تار و شورانگیز خواهد نواخت و مجید خلج نیز با تنبک و سازهای کوبه‌ ای او را همراهی خواهد کرد.

تور کنسرت حسین علیزاده و مجید خلج به تهیه‌کنندگی کیوان فرزین و بهرنگ تنکابنی است و قیمت بلیت‌های این کنسرت بین 10 تا 25 هزار تومان قیمت گذاری شده است .