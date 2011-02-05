امامزاده ها باید به مرکز فرهنگی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، اظهار داشت: ما باید امامزادگان را به محلی برای انسان ‌سازی و الگوسازی تبدیل کنیم و این فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده کنیم .

وی با اشاره به اینکه باید با تلاش مضاعف در هر شهر حداقل یکی از این امامزادگان را به یک مرکز فرهنگی تبدیل کنیم، افزود: برخی از افراد از موقوفات استفاده نا به جا می ‌کنند و این کار سبب خسران خود این افراد می ‌شود و ما باید آنها را مطلع کنیم .

امام جمعه بیرجند با اشاره به پیشینه وقف در دوران گذشته و جایگاه آن در میان مردم در گذشته، تصریح کرد: اوقاف می‌ تواند از ظرفیت عظیم خود در راستای نهادینه ‌سازی فرهنگ قرآنی استفاده کند چرا که قرآن در بین ما مسلمانان مظلوم واقع شده است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه باید دیدگاه و نگاه به وقف تغییر پیدا کند، خاطر نشان کرد: فرهنگ وقف در میان گذشتگان ما نهادینه شده بود و در حال حاضر نیز وجود دارد و افرادی هستند که با جهاد مالی بخشی از اموال خود را وقف می ‌کنند که سنت حسنه ‌ای است.

امام جمعه بیرجند یادآور شد: مشکل امروزجامعه ما مشکل اقتصادی نیست، بلکه اگر امکانات امروز جامعه ما به درستی توزیع شود مشکل اقتصادی وجود ندارد بلکه مشکل امروز جامعه ما مشکل فقر فرهنگی است چرا که خیلی از افراد مشکل روحی دارند و خیلی از افراد به هدف خلقت نمی ‌رسند .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بزرگ موقوفات در استان، گفت: موقوفات می‌ توانند محور توسعه استان قرار گیرد .

حجت ‌الاسلام حمزه جمالی عنوان کرد: این نهاد برای احیای موقوفات و ادای حق موقوفات نیاز به کمک مسئولان استانی دارد، به ویژه در بخش کشاورزی که 16 هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی موقوفه در استان وجود دارد .

وی با بیان اینکه این اداره کل در برخی شهرستان ‌ها اداره دارد، تصریح کرد: تا کنون در بشرویه، فردوس، قاین و نهبندان اداره اوقاف تاسیس شده و خضری، سربیشه و سرایان با نمایندگی اداره می ‌شود .