به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به مردم آذربایجان غربی که با دست خط وی نگارش شده، آمده است:

اهالی محترم و متعهد و ولایتمدار آذربایجان غربی دامت توفیقاتهم

از اینکه با دعوت نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مکرم ارومیه جناب حجت الا سلام غلامرضا حسنی که در تاریخ انقلاب جایگاه رفیعی دارند و وحید جلال زاده استاندار و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توفیق دیدار اهالی محترم آن استان شهید پرور و ولایتمدار برای اینجانب فراهم شد، خداوند را شاکرم.

خطه آذربایجان غربی، مهد تربیت مجاهدان شجاع و شهدای عزت آفرین است که در عرصه دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید و هزاران جانباز و آزاده و صدها نفر علمای مکرم که به شهادت نائل شدند، افتخار و سربلندی شما در راه اسلام و ولایت را ثابت نمودند.

اینجانب از همه اقشار آن خطه پربرکت بویژه علمای معظم و نخبگان و فرهیختگان و دانشجویان و دانشگاهیان و نیروهای مسلح و مدیران مراکز دولتی و بازماندگان شهدای راه خدا و ایثارگران و متصدیان صدا و سیما و سایر طبقات که همگی در راه ولایتمداری و وفا به آرمانهای انقلاب با نشاط و جدیت مصمم و یکدل و یک جهت گام بر میدارند متشکرم و از لطف و محبت و مهمان نوازیتان ممنون و مزید توفیقات همه شما عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.