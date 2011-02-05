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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۰

جایگاه تک منظوره سوخت CNG سایت کارگاهی زنجان بهره برداری شد

جایگاه تک منظوره سوخت CNG سایت کارگاهی زنجان بهره برداری شد

زنجان - خبرگزاری مهر: جایگاه تک منظوره سوخت CNG سایت کارگاهی زنجان با سه دیسپنسر و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان با حضور استاندار زنجان بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جایگاه که دارای مساحت هزار و 200 متر مربع مساحت و شش عدد نازل فعال بوده و فشار گاز ورودی آن 250 پوند است ظهر شنبه با حضور استاندار زنجان و سایر مسئولین استانی بهره برداری شد.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان احداث جایگاه تک منظوره سوخت CNGسایت کارگاهی را از اردیبهشت ماه امسال آغاز کرده و آبان ماه به پایان رسانده است.

ظرفیت تجهیزات این جایگاه هزار و 500 متر مکعب بوده و بیست و هشتمین جایگاه سوختی است که در استان زنجان افتتاح می شود.

در حال حاضر هزار و 584 جایگاه فعال سوخت CNGدر کشور وجود دارد که استان زنجان با دارا بودن 28 جایگاه، دو درصد از جایگاه های کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1246208

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