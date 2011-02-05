جایگاه تک منظوره سوخت CNG سایت کارگاهی زنجان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جایگاه که دارای مساحت هزار و 200 متر مربع مساحت و شش عدد نازل فعال بوده و فشار گاز ورودی آن 250 پوند است ظهر شنبه با حضور استاندار زنجان و سایر مسئولین استانی بهره برداری شد.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زنجان احداث جایگاه تک منظوره سوخت CNGسایت کارگاهی را از اردیبهشت ماه امسال آغاز کرده و آبان ماه به پایان رسانده است.

ظرفیت تجهیزات این جایگاه هزار و 500 متر مکعب بوده و بیست و هشتمین جایگاه سوختی است که در استان زنجان افتتاح می شود.

در حال حاضر هزار و 584 جایگاه فعال سوخت CNGدر کشور وجود دارد که استان زنجان با دارا بودن 28 جایگاه، دو درصد از جایگاه های کشور را به خود اختصاص داده است.