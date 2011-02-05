فاز اول چهارخطه کردن محور زنجان - بیجار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل راه و ترابری استان زنجان ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از هفت کیلومتر نخست پروژه چهار خطه کردن محور زنجان بیجار، هدف از اجرای این پروژه را افزایش ظرفیت محور، حذف نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات دانست و گفت: مصوبه چهار خطه کردن هفت کیلومتر اول محور زنجان بیجار با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون تومان در دور اول سفر رئیس جمهور به استان تصویب شد.

غلامرضا سقندلی عرض پروژه را 24 متر و 60 سانتی متر ذکر کرد و افزود: این بزرگراه دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است که 350 هزار متر مکعب از آن خاکبرداری و 982 هزار و 500 متر مربع آسفالت ریزی و 33 هزار متر نیز خط کشی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: یک کیلومتر ابتدای این پروژه به دلیل مشکلات موجود در پل زنجانرود و پل راه آهن احداث نشده که با هماهنگی های صورت گرفته به زودی اجرایی می شود و شاهد بهره برداری آن در خرداد ماه سال آینده خواهیم بود.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته ساخت بزرگراه زنجان بیجار در دور سوم سفر هیئت دولت به تصویب رسید که حد فاصل زنجان تا بیجار را شامل می شود و با تامین اعتبار آن از طریق منابع ملی، احداث فاز دوم پروژه با طول 22 کیلومتر با مساعد شدن شرایط جوی آغاز می شود.

سقندلی اعتبار مورد نیاز احداث فاز دوم را 20 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این فاز به طول 22 کیلومتر تا روبروی شرکت پتروشیمی ایجرود ادامه دارد که با عقد قرارداد صورت گرفته عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

وی از احداث تقاطع غیر همسطح محور دندی خبر داد و گفت: این مسیر با 124 کیلومتر طول در حال حاضر اجرایی و سوله های آن احداث شده است که 3.5 کیلومتر آن مسیر جدید است و در آن هم افزایش عرض و هم اصلاح شیب صورت خواهد گرفت.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان با بیان اینکه 76 کیلومتر از مسیر 135 کیلومتری محور زنجان بیجار در استان زنجان واقع شده است اظهار داشت: فازهای مختلف واقع در محور از جانب استان زنجان در حال اجراست و 25 الی 30 کیلومتر نیز از سوی اداره کل راه و ترابری کردستان اجرایی شده است.