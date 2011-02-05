داوری آثار رسیده به دهمین دوره مسابقات چاپ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرشی فرید دبیر مسابقات "جشنواره چاپ" با اعلام این مطلب گفت: آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از مسابقات، از نظر کمی و کیفی در سطح مطلوبی قرار دارند.

فرشی فرید با اشاره به بخش "مدیریت پروژه‌های چاپی" که برای نخستین بار در این مسابقات گنجانده شده است، عنوان کرد: استقبال اهالی صنعت چاپ از این بخش بسیار خوب بوده است و آثار با کیفیتی به دبیرخانه مسابقات رسیده است که همین مساله داوری آنها را مشکل می‌کند و معیارهای جدیدی را می‌طلبد.

وی با اشاره به اهمیت این بخش در حوزه فعالیتهای چاپی کشور گفت: استقبال خوب از بخش "مدیریت پروژه‌های چاپی" نشان دهنده اهمیتی است که فعالان صنعت چاپ برای این حوزه مهم و کلیدی قائل هستند و آثار ارسالی نیز نشان می‌دهد که در سالهای آینده شاهد رونق این بخش مهم خواهیم بود.

وی درباره بخش "کارآفرینی" که در این دوره برای نخستین بار به مسابقات افزوده شده است نیز گفت: در این بخش 100 پروژه به دبیرخانه مسابقات ارسال شده که فراتر از انتظار است.

دبیر مسابقات "جشنواره چاپ" درباره داوری آثار در بخش "فرایندها و روشهای چاپی" نیز توضیح داد: امسال برای نخستین بار در این بخش به آثاری جایزه داده می‌شود که از واحدهای چاپی دارای مجوز ارسال شده باشند.

فرشی فرید درباره داوری این آثار گفت: مرحله اول داوری از 16 بهمن ماه با حضور کارشناسان صنعت چاپ آغاز شده است و در نهایت از میان 1500 اثر، 30 اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی خواهند شد.

دهمین دوره مسابقات جشنواره چاپ در سه بخش "مدیریت پروژه‌های چاپی" با 5 زیرگروه انتشارات و گاهشمار، چاپهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌بندیهای سلولزی و جعبه‌ها، لیبلها و چاپهای ویژه، "فرایندها و روشهای چاپی" در زیرگروه‌های افست، فلکسوگرافی، روتوگراور، اسکرین و پد، صحافی، چاپ دیجیتال و عملیات تکمیلی و همچنین "کار آفرینی" در دو زیرگروه طرح های توسعه و سرمایه گذاری و نیز ماشین سازی، قطعه‌سازی و خط تولید برگزار می‌شود.

دهمین دوره مسابقات جشنواره چاپ 26 بهمن ماه با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.



