به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عملیات اجرایی این پروژه از سال 85 با تامین اعتبار از طریق منابع ملی آغاز شده و دهه فجر سال 89 با حضور استاندار زنجان، سایر مسئولین استانی و مسئولین دانشکده الغدیر زنجان ظهر شنبه افتتاح شد.

هزینه ساخت این کارگاه آموزشی 9 هزار و 488 میلیون ریال بوده و دارای کارگاه های الکترونیک و کامپیوتر، کتابخانه، واحد سمعی و بصری، اتاق رسم و 10 کلاس آموزشی است.

فاز اول پروژه نیز با سه هزار و 960 متر مربع زیر بنا و شامل کارگاه های ساخت و تولید، مکانیک خودرو و ساختمان و تأسیسات مهر ماه امسال به بهره برداری رسیده بود.