به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان آموزشی پسران دانشکده فنی الغدیر زنجان با تأکید بر اینکه مراکز فنی نقش بسیار مؤثری در حرفه آموزی دارند، اظهار داشت: امروزه با توجه اهمیت و اولویت مسئله اشتغال برای دولت، این مراکز می توانند جایگاه ویژه ای در حرفه آموزی و ایجاد اشتغال داشته باشند.

رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: علیرغم همه جدیت ها، تسهیلات و برنامه ریزی ها برای ایجاد اشتغال، حرفه آموزی همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است چرا که در بسیاری از موارد تنها مشکل افراد جویای کار نداشتن حرفه و تخصص بود.

وی شعار دولت در سال 90 را "یک جوان ایرانی، یک حرفه" عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی ها، تسهیلات و زمانبندی های صورت گرفته شاهد ریشه کنی بیکاری تا پایان دولت دهم در کشور خواهیم بود.

عضو شورای اداری کشور با بیان اینکه با تحقق این شعار اشتغال هر جوان ایرانی وابسته به حرفه خواهد بود، حرفه آموزی را اولویت اول دولت در راستای ایجاد اشتغال دانست.

رئوفی نژاد ادامه داد: در این راستا تفاهمنامه ها و قراردادهای لازم با دستگاه های مرتبط به ویژه دستگاه هایی که وظیفه خطیرتر و سنگین تری در این مقوله دارند منعقد شده است و این مرکز نیز قطعا نقش بسیار مؤثری در زمینه اشتغال و حرفه آموزی ایفا می کند.

وی یادآور شد: در حال حاضر حدود دو میلیون جویای کار آماده در کشور وجود دارد که هر ساله با افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی بر تعداد آنها افزوده می شود.

استاندار زنجان افزود: با ایجاد اشتغال برای این دو میلیون نفر در زمانبندی مشخص شده این میزان به صفر می رسد و پس از آن می توان برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار جدید برنامه ریزی کرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: جهت منسجم و هدفمندکردن ایجاد اشتغال، حرفه آموزی ها باید بر اساس نیازهای جامعه صورت بگیرد.