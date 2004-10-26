كشته و زخمي شدن 11عراقي در شهر بعقوبه /ترور عضو شوراي استانداري ديالي /قتل يك پليس عرافي در فلوجه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع افزود: نعمه عبد صالح عضو شوراي استانداري ديالي به همراه دو تن ازمحافظانش درجريان تيراندازي افراد مسلح به خودروشان كشته شدند و يك تن ديگر نيز زخمي شد.

گزارشهاي دريافتي ازعراق حاكيست براثرانفجاردوبمب درجنوب غرب شهرفلوجه يك پليس عراق كشته و7 تن ديگرنيز زخمي شدند.



خبرديگراينكه دولت موقت عراق قصد دارد درمورد دست داشتن گروههاي داخلي دركشتار نيروهاي ارتش جديد عراق تحقيق كند.

يك منبع نزديك به دفتراياد علاوي نخست وزيرموقت عراق به خبرگزاري رويترز گفت: دولت موقت عراق معتقد است كشته شدن 49 تن ازنيروهاي ارتش جديد عراق درابتداي هفته آينده از سوي گروههاي داخلي صورت گرفته است.

اين منبع نزديك به دفتر نخست وزيرموقت عراق كه خواست نامش فاش نشود، افزود: علاوي دستورفوري تحقيقات دراين مورد را صادر كرده تا ببيند آيا اطلاعاتي از نيروهاي ارتش جديد عراق دراختيارافراد مسلح رسيده كه منجر به ايجاد كمين بر سر راه آنها شد و يا اينكه به خاطرمسلح نبود آنها و نبود نيروهاي حفاظتي منجر به اين حادثه شده است.

درحالي كه گروه تروريستي ابومصعب الزرقاوي عضو القاعده روز گذشته مسئوليت كشته شدن 49 تن ازنيروهاي ارتش عراق را برعهده گرفته امااين اقدام يكي ازخونين ترين حوادث و بدترين نوع جنايت درسطح نيروهاي امنيتي جديد عراق بشمار مي آيد.

وزارت دفاع عراق با انتشار بيانيه اي گفت: افراد مسلح 49 تن از نيروهاي ارتش جديد عراق را درجاده اي واقع در شمال شرقي بغداد ازپشت به رگبار گلوله بسته بودند.

اين بيانيه مي افزايد: دراين حادثه سه راننده از شهروندان عراقي كشته شدند.اجساد 49 تن ازنيروهاي آماده به خدمت درارتش جديد عراق سه روز پيش درجاده اي بين بدرا و بلدروزدرشمال بغداد كشف شد.

آنها به هنگام عزيمت به منازلشان به منظورگذراندن دوره تعطيلي درماه رمضان بدست عوامل گروهك تروريستي گروه ابو مصعب الزرقاوي كشته شدند.