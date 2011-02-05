تصویر 13 کاریکاتور؛ از اوباش مبارک تا سقوط فیس بوکی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

مبارک زیر چنگال عقاب!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به وضعیت فعلی "حسنی مبارک" در مصر تحت تظاهرات شدید مردم توجه دارد.

مقامات جهان عرب

روزنامه الوطن عمان امروز به برکناری سریالی سران و حاکمان دیکتاتور جهان عرب توجه دارد که پس از "بن علی" در تونس، سراغ "مبارک" در مصر را گرفته است.

مصادره قیام مصر

روزنامه الشرق الاوسط امروز به تلاش برخی از کشورهای غربی برای سو استفاده از قیام ملت مصر و جایگزینی شخصیتهای دست نشانده خود در این کشور توجه دارد.

مقایسه مبارک و جمال عبدالناصر

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری دیگر، "جمال عبدالناصر" و "حسنی مبارک" را با یکدیگر مقایسه کرده است. بر این اساس، عبدالناصر در سال 1967 جسارت این را داشته است که از قدرت کناره گیری کند، اما مبارک در سال 2011 این جرات را ندارد.

سانسور!

روزنامه الرایه قطر امروز به تعلیق فعالیت خبرنگاران و دفاتر شبکه الجزیره در قاهره اشاره دارد که طی آن مقامات مصری تلاش دارند از رسیدن اخبار واقعی به افکار عمومی جهان جلوگیری به عمل آورند.

هواداران مبارک!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به حمایت اراذل و اوباش اجیر شده از حکومت مبارک توجه دارد. در این کاریکاتور یکی از حامیان مبارک خطاب به وی گفته است: نمی دونستم اوضاعت اینقدر خطرناک شده!

احتمال بقا!

روزنامه القدس العربی امروز شانس مبارک برای بقا در قدرت را صفر دانسته است.

سقوط فیس بوکی!

روزنامه عکاظ عربستان امروز به هماهنگی انجام تظاهرات در کشورهای عربی به وسیله ارتباط در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک توجه دارد.

شعار مبارک؛ مردم سرنگون شوند

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به نگرانی شدید مبارک از تظاهرات مردم علیه خود اشاره دارد.

فعلا جواب نداده!

روزنامه السفیر در کاریکاتوری دیگر به سقوط بن علی در تونس اشاره کرده است که البته این مسئله درباره مبارک هنوز رخ نداده است.

جوشش خشم ملت!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز در کاریکاتوری به موج خشم ملل عربی از حاکمان دیکتاتور خود توجه کرده است.

تغییر در مصر؛ زاویه عکس عوض شده دیگه!

روزنامه الرایه قطر امروز به وعده های پوچ و تو خالی رژیم مبارک در زمینه تغییر در این کشور توجه دارد.

دیگه نمی خوامت؛ بدون شرح



الرایه