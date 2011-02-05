صنعتی شدن تنها چاره توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجید هدایت بعد از ظهر شنبه در ستاد معین صنعت و معدن گلستان، با اشاره به مسائل مربوط به تحریم اقتصادی کشور، رکود بازارهای جهانی و تاثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی کشور، لزوم خصوصی سازی بخش صنعت و معدن و اصلاح الگوی مصرف با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور بر لزوم تلاش مضاعف بخش صنعت و معدن تاکید کرد.

وی وظایف بلندمدت ستاد را نیز، نگرش آینده صنعتی استان ها، استفاده از تجارب کافی نیروهای متخصص و صنعتگران، عارضه یابی و نوسازی صنایع بیان کرد.



معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: در کنار این اقدامات ، تعدادی از صنایع نیز برای مناطق محروم و متناسب با نیاز منطقه و در صورت دارا بودن متقاضی بخش خصوصی به استان ها پیشنهاد می شود و همچنین توسعه صنایع پیشرفته مانند داروسازی از دیگر اقدامات این ستاد است.

وی گفت: در صدور مجوزها و توسعه صنعت استان باید هوشیارانه و با چشم باز عمل کنیم و پیش بینی رقابت، مواد اولیه و موارد بسیار دیگری را داشته باشیم.

هدایت اظهار داشت: همچنین در تهیه سند توسعه صنعت و معدن استان باید کار ویژه انجام شود و با انتخاب تیمهای خوب و همکاری و مساعدت با هم نقشه راه مناسبی برای آینده صنعت و معدن استان ترسیم کنیم.