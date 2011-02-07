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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: صدقه دادن دل کندن از مال شخصی برای رفع احتیاجات همنوعان است، این مال می‌تواند وجه نقد و یا وسایل مورد نیاز زندگی باشد که عامل خشنودی خداوند و دافع بلاهای بسیار است .

آیه روز:

لاَّ خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا.

در بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست مگر کسى که [بدین وسیله] به صدقه یا کار پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد .

سوره نساء، آیه 114

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص)

اَلصَّدَقَةُ بِعَشرَةٍ وَ القَرضُ بِثَمانِیَةَ عَشرَ وَ صِلَةُ الاِخوانِ بِعِشرینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِاَربَعَةٍ وَ عِشرینَ.

صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران [دینى‏] بیست حسنه و صله رحم بیست و چهار حسنه دارد.

کافى، ج 4، ص 10، ح 3

کد مطلب 1246230

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