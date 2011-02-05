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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

یزدیخواه:

شهر تهران با مشکل کمبود هفت هزار معلم مواجه است

شهر تهران با مشکل کمبود هفت هزار معلم مواجه است

مدیر کل جدید آموزش و پرورش شهر تهران کمبود نیرو را یکی از چالشهای اساسی شهر تهران عنوان کرد و گفت: برای سال آینده به هفت هزار نیرو در بخش ابتدایی، فنی حرفه‌ای، استثنایی، مشاوره برادران و بهداشت نیازمندیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی‌خواه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران که روز شنبه در سالن حجاب برگزار شد با بیان اینکه مسائل فرهنگی تهران جزو تهدیدهایی است که سطوح مختلف جامعه به ویژه‌ جامعه دانش‌آموزی را در بر می‌گیرد، افزود: به همین دلیل تحلیل‌هایی که در حوزه مجازی و جنگ نرم مورد تهدید قرار گرفته نیاز به توجه ویژه‌ دارد.

وی به کمبود اعتبارات در بخش فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: علت این است که برای مباحث فرهنگی سقفی مشخص نشده و نمی‌توان برای آن هزینه کرد. 

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مدارس دو نوبته در تهران افزود: 5/14 درصد مدارس تهران در نوبت دوم فعالیت می کنند بنابر این می توان از ظرفیت بقیه مدارس که نوبت عصر آنها خالی است برای برنامه های فرهنگی استفاده کرد. 

یزدی‌خواه با تاکید بر اینکه از گسترش مدارس غیر دولتی در تهران دفاع می‌کنیم، افزود: شهرتهران ظرفیت بالایی برای توسعه مدارس غیر دولتی دارد که با رعایت قانون و مدیریت صحیح باید از این ظرفیت استفاده کرد.

کد مطلب 1246231

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