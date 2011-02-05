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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

طی 10 ماهه امسال/

پراید در صدر خوردهای تصادفی هرمزگان قرار گرفت

پراید در صدر خوردهای تصادفی هرمزگان قرار گرفت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: از میان خودروهای سواری، پراید 33 درصد از کل تصادفات هرمزگان را به خود اختصاص داده و در این رابطه در صدر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ علی مجید زاده بعد از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران بیان داشت: خودروی سواری پراید با 33 درصد و بعد از آن پژو 206 با 20 درصد، بیشترین تصادفات استان را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: از میان خودروهای سنگین و کامیونها نیز خودروی "هوو" با 16 درصد و "ولوو" با 21 درصد در راس وسایل نقلیه تصادفی بوده اند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان اعلام کرد: طی 10 ماهه گذشته تصادفات صورت گرفته از نظر فراوانی وسایل نقلیه کامیونها 36 درصد، وانت بارها 25 درصد، سواریها 14 درصد و موتور سیکلتها 21 درصد را به خود اختصاص داده اند.

مجیدزاده در خصوص مسیرهایی که بیشترین تصادفات فوتی را داشته است، بیان داشت: مسیر بندرعبس به باغات 50 درصد، بندرعباس به رودان 12 درصد، میناب  به جاسک 18 درصد و بندرعباس به پارسیان 13 درصد مسیرهایی بوده اند که بیشترین میزان فوتی در آنها رخ داده است.

وی ادامه داد: از میان مسیرهای مختلف، مسیر بندرعباس به سیرجان 45 درصد، میناب به رودان 23 درصد، میناب به جاسک 13 درصد و بندرعباس به پارسیان 19 درصد بیشترین تصادفات جرحی را داشته اند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان عنوان کرد: موتور سیکلت سواران 30 درصد، کامیونها 25 درصد و وانت بارها 17 درصد از تصادفات جرحی را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1246234

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