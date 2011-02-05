برگزاری جشنواره برترین صنعتی سازان ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر سیدحسن قلعه‌نویی امروز در نشستی خبری به مناسبت دهه مبارک فجر، با تاکید بر اینکه هر روز تاخیر در ترویج و توسعه صنعتی‌سازی موجب آسیب دیدن کشور از اجرای روش‌های سنتی خواهد شد، افزود: اکنون که گام های صنعتی‌سازی در کشور آغاز شده باید در این زمینه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی بیشتر انجام شود تا در نتیجه آن، سرمایه‌گذاری در این بخش به شکل جدی دنبال شد.

مدیرعامل "مپسا" با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده شود و نخبگان بخش‌های مرتبط با صنعتی سازی را به همکاری دعوت کرد، گفت: در راستای ترویج و فرهنگ‌سازی ‌در بخش صنعتی‌سازی ساختمان و مسکن، برگزاری 2 جشنواره در حوزه‌های اجرایی و اطلاع رسانی را در دستور کار داریم.

برگزاری جشنواره ها

وی افزود: اولین جشنواره برترین صنعتی‌سازان ساختمان کشور با همکاری سازمان مدیریت صنعتی در جهت توسعه استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی بر پا خواهد شد.

قلعه نویی اظهارداشت: صنعتی سازی در ابتدای راه قرار دارد و با تهدیدها و فرصتهای زیادی روبه رو است به همین جهت برای ارتقا این صنعت و ایجاد فضای رقابتی برای صنعتی سازی با کیفیت، اقدام به برگزاری اولین جشنواره صنعتی سازان برتر کشور با حضور دست اندر کاران ساختمان کشور کردیم.

وی افزود: این جشنواره در 3 بخش اصلی برگزار خواهد شد که در نهایت به برترین های صنعتی سازی در هر یک از بخش های مربوطه معرفی خواهند شد همچنین ثبت نام برای این جشنواره و دریافت اطلاعات از 5 اسفند ماه جاری همزمان با روز مهندسی آغاز به کار خواهد کرد.

قلعه نویی همچنین از برگزاری اولین جشنواره رسانه ای مطبوعاتی صنعتی سازی ساختمان و مسکن خبر داد و گفت: با توجه به نقش ویژه اصحاب رسانه در توسعه صنعتی‌سازی در کشور برگزاری این جشنواره نیز در 6 محور پیش‌بینی شده‌‌است که در قالب مقالات اعم از مطبوعاتی، پژوهشی و دانشگاهی، گزارش، گفتگو و دیگر موارد برگزار می‌شود.

وی افزود: آثار به انتشار رسیده برای شرکت در این جشنواره باید تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در شرکت مپسا ارسال شوند که در بخش مطبوعاتی، لازم است که آثار تا پیش از تاریخ فوق به چاپ برسند.

تحقق اهداف پروژه صنعتی سازی پرند

وی با اشاره به طرح پایلوت صنعتی سازی ساختمان در شهر جدید پرند تصریح کرد: پروژه پایلوت پرند با هدف فرهنگ ‌سازی و آشنایی جامعه با مفهوم صنعتی‌سازی در کشور اجرایی شد.

مدیرعامل مپسا با بیان اینکه آشنایی با صنعتی سازی از مهندسان کشور آغاز شد و پس از آن انبوه سازان و کلیه فعالان ساختمان سازی با آن آشنا شدند، تصریح کرد: اکنون وقت آن رسیده تا عموم جامعه با صنعتی سازی آشنا شوند به همین جهت تلاشمان را در این زمینه افزایش داده ایم.

قلعه نویی با تاکید بر اینکه صنعتی سازی تغییر رویکرد و تفکر در بخش ساخت وساز است، تصریح کرد: این مهم نیست که در پایلوتی مانند صنعتی سازی پرند چه تعداد ساختمان آماده بهره برداری شده است، بلکه همانطور که از نام پایلوت بر می آید این طرح برای ایجاد هماهنگی و انسجام بین شرکتها و ایجاد مدیریت منسجم ایجاد شده است.

وی افزود: اکنون اگر به 100 درصد اهدافمان نرسیده باشیم می‌توانیم به جرات ادعا کنیم که بخش قابل توجهی از آن تحقق پیدا کرده است.

قلعه نویی در ادامه بر ضرورت مقرون به صرفه بودن صنعتی سازی با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح دیگر سیاست دولت اعطای یارانه در بخش مسکن نیست، بنابراین در این زمینه باید شرکتهای ساختمانی به سمت بهینه کردن سیستمهای خود حرکت کنند به همین جهت صنعتی سازی اگر به تولید انبوه برسد، مقرون به صرفه خواهد بود.

وی افزود: اگر در این بخش همچنان با سیاست یارانه ای حرکت کنیم راه به جایی نخواهیم برد، بنابراین لازم است مدیریتها تقویت شود و با بهینه کردن هزینه ها در جهت توسعه ساخت صنعتی در مقابل سنتی سازی حرکت کرد.

مجری صنعتی سازی ساختمان با تاکید بر ضرورت همکاری با دانشگاه‌ها در زمینه آموزش صنعتی‌سازی ساختمان خاطر نشان کرد: در راستای آشنایی دیگر بخش‌ها نیز آموزش‌های فنی‌حرفه ای را از همان آغاز در دستور کار داشتیم و تدریس واحدهای درسی در دانشگاه‌ها را نیز از سال گذشته اجرایی کرده‌ایم.