به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بافنده در نشست خبری که ظهر امروز برگزار شد با اشاره به ساماندهی صنف صافکاران و تعمیرات خودرو گفت: پیش بینی شده است مکان‌هایی که در شهر به تعمیرات خودرو و صافکاری اشتغال دارند تعطیل نشوند بلکه به کمک شورایاران ساماندهی شده و به واحدهای صنفی مورد نیاز محله تبدیل شوند.

وی ادامه داد: در این پردیس خودرو امکان احداث پیست‌های رانندگی وجود دارد که تحقق این امر نیازمند حضور سرمایه گذران بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه شهرداری آماده ارائه تسهیللات مناسبات برای تشویق سرمایه گذاران و استفاده بهتر از ظرفیت‌های درون شهری است، گفت: با شناسایی این ظرفیت‌ها تلاش می‌کنیم حداکثر تا سال 91 این پردیس آماده بهره برداری شود.

احمدی بافنده ایجاد پیست‌های مسابقه و تفریحی را در مناطق حریم تهران یکی از نیازهای جوانان دانست و گفت: در صورت علاقمند شدن سرمایه گذاران بخش خصوصی به این امر شهرداری ظرفیت ایجاد پردیس خودروی 2 و 3 را نیز دارد.

وی تاکید کرد: نگاه شهرداری به این مسئله اقتصادی نیست و شهرداری به دنبال کسب رضایت شهروندان است. این پروژه همچنین ظرفیت اشتغالزایی برای جوانان را نیز دارد.

قائم مقام معاون خدمات شهری با اشاره به افتتاح سوله سبزی پاک‌کنی کوثر گفت: در تهران روزانه 7 الی 8 هزار تن زباله تولید می‌شود که 60 درصد زباله آن تر است. از این میان روزانه 700 تا 800 تن سبزی خوردن در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود که 350 تا 400 تن آن ساقه و گل است که با احداث این سوله این میزان زباله از مقدار زباله‌ شهر تهران کاسته می‌شود. همچنین برای بانوان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز ایجاد اشتغال می‌شود. در ادامه قصد داریم میوه‌ها را نیز در میادین تفکیک و از عرضه میوه‌های گندیده و نارس جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های شهرداری در حوزه ساماندهی مشاغل گفت: 640 هزار واحد صنفی با 300 واحد تولیدی در تهران مشغول به کار هستند که براساس برنامه ریزیهای انجام شده مشاغل پرخطر از تهران به حاشیه شهر انتقال پیدا می کنند.

احمدی بافنده ادامه داد: برخی مشاغل در ظاهر پرخطر نیستند اما برای شهروندان زیان‌آورند مانند صنف طلاسازها که یکی از وسایل کاری آنها سیانور است و ممکن است این سیانور جذب آب‌های زیرزمینی شود و برای شهروندان ایجاد مشکلاتی کند.

قائم مقام معاون خدمات شهری در رابطه با ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی گفت: تصمیمی مبنی بر افزایش کیوسک‌های مطبوعاتی نداریم. همچنین هنوز در خصوص شکل تازه کیوسک‌ها به نتیجه‌ نرسیده‌ایم. چند نمونه تولید شده اما متناسب با وضع موجود نبوده است. باید کیوسک‌هایی تولید شود که سبب نازیبایی در شهر نشود و مورد اعتراض شهروندان قرار نگیرد. ما همچنان به دنبال نمونه‌های مطلوب در این رابطه هستیم.

وی با بیان اینکه 150 هکتار از اراضی بکر منطقه یک تهران در اختیار سازمان پارک‌ها قرارمی گیرد و تبدیل به فضای سبز خواهد شد، گفت: با تملک بیشتر زمین در این منطقه بر پارک‌ها و فضای سبز افزوده خواهد شد.

وی خبر از افتتاح 6 بازار میوه و تره بار تا پایان سال 89 داد و گفت: در مناطق 4، 18، 1، 5، 11 و 8 تا پایان سال میادین میوه و تره‌بار افتتاح می‌شود و تلاش می‌کنیم هر ناحیه مجهز به یک میدان میوه و تره‌بار شود.

وی با اشاره به اینکه نماد قبلی میدان انقلاب به دلیل وزن بالا امکان نصب در مکان قبلی را نداشت، گفت: در مکان قبلی این نماد تجهیزات مترو قرار داشت و وزن بالای نماد قبلی امکان نصب آن را در محل قبلی از بین برده بود.

وی تاکید کرد: این نماد همان نماد قبلی است و مشابه آن جایگزین نشده است.