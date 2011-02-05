به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر بعد از ظهر شنبه در نشست با صنعتگران استان افزود: این درحالیست که بخش اعظمی از گندم و چوب استان بدون فرآوری به خارج از استان حمل می شود.

وی اظهار داشت: صنایع سلولزی بدلیل محدودیت منابع مواد اولیه اقدام به توسعه نمی کنند.

نظری مهر با اشاره به وضعیت نامطلوب صنعت و معدن استان افزود صنعت استان نیازمند نگاهی ویژه است.

قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای توسعه صنعت و وجود نیروهای متخصص در استان گفت توسعه صنعت متناسب با زیر ساختها نیست.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد اراضی شمالی استان لم یزرع بوده و قابلیت توسعه صنعت در آنها فراهم است و وزارت صنایع و معادن می تواند سرمایه گذاریها را به این سمت سوق دهد.