به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با نام "گلبرگ‌ها" از دوشنبه، 25 بهمن ماه در خانه هنرمندان افتتاح می‌شود و تا چهارم اسفندماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه ده روزه پرتره‌هایی از گوهر خیراندیش، داود رشیدی، جمشید مشایخی، فرامرز قریبیان، بیتا فرهی، ژاله علو، ثریا قاسمی، رضا کیانیان، پرویز پرستویی، آتیلا پسیانی، شهلا ریاحی، نیکی کریمی، مهتاب کرامتی، محمدرضا گلزار، بهرام رادان، شهاب حسینی، حامد بهداد، پژمان بازغی، زیبا بروفه و ... به نمایش گذاشته می‌شود.

پیام ایرایی پس از چهار سال عکاسی در حوزه سینما، نمایشگاه "گلبرگ‌ها" را با منتخبی از پرتره‌هایی از چهره‌های شاخص تئاتر، سینما و تلویزیون ایران برپا می‌کند.

خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت) از 25 بهمن‌ماه به مدت 10 روز میزبان این نمایشگاه است.