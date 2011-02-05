صادرات یک میلیارد لیتر بنزین هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید مسعود میرکاظمی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از مرحله نخست طرح توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک افزود: با اقدامات انجام گرفته تا پایان تیرماه سال آینده 20 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا تولید می شود.

وی با بیان اینکه هدفمند شدن یارانه ها مصرف سوخت را کاهش داده است، اظهار داشت: از شروع اجرای این طرح روزانه 51 میلیون لیتر کاهش بنزین و در بهمن ماه 46 میلیون لیتر کاهش مصرف در کشور را شاهد بوده ایم.

میرکاظمی با بیان اینکه همزمان با کاهش مصرف ابه افزایش تولید نیز دست یافته ایم، تصریح کرد: از ابتدای سال فشارهای کشورها برای تحریمهای بنزین بالا رفته بود که یکی از چالشها و دغدغه های ما نیز همین تحریمهای بنزین قرار گرفت و حتی برخی از کشورهای دوست نیز بنزین به ایران نفروختند.

وی اضافه کرد: در مهر ماه نیز تصور می رفت که ذخایر بنزین کشور تمام شود اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر با انجام طرحهای بزرگ صنعتی در عرصه بین المللی و افزایش تولید بنزین در داخل، فشارهای تحریم بنزین خنثی شده و دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه از واردات 22 میلیون لیتر بنزین در تیر ماه سال گذشته این واردات هم اکنون به صفر رسیده است، اظهار داشت: از دهه فجر صادرات بنزین نیز به عنوان یک ماموریت شروع شده و در آینده نزدیک خدمات فنی و مهندسی با سایر کشورها با طراحی، ساخت و مدیریت ایرانی صورت می گیرد.

میرکاظمی تولید بنزین در داخل، دارای استاندارد یورو پنج و نفت و گاز یورو چهار است که مطابق با استانداردهای روز دانست و گفت: باید تولیدات پالایشگاه تخلیه تا بتوان تولیدات بنزین را ذخیره و بنزین را صادر کنیم.

گفتنی است بهره برداری از این طرح، ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه امام خمینی شازند در مرحله نخست روزانه دو میلیون لیتر افزایش می یابد. همچنین مرحله دوم اجرای این طرح با هدف افزایش 10 میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین، سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و به این ترتیب ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه به 16 میلیون لیتر در روز می رسد.

با بهره برداری مرحله نخست طرح توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، به ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور دو میلیون لیتر افزوده شده و تولید بنزین از چهار میلیون لیتر در روز به شش میلیون لیتر افزایش یافته است.

نصب 11 تجهیز یکپارچه با بیش از 1000 تن وزن، نصب بیش از 20 تجهیز با بیش از 500 تن وزن به صورت یکپارچه، تولید محصولات با استاندارد یورو 4 اروپا برای نخستین بار در پالایشگاه اراک از دیگر ویژگی های اجرای طرح توسعه در پالایشگاه شازند است.

با اجرای طرح توسعه پالایشگاه شازند و اراک ظرفیت تولید گاز مایع این پالایشگاه از روزانه 6 هزار و 90 بشکه به روزانه 22 هزار و 434 بشکه، میزان تولید بنزین سوپر از روزانه 5 هزار و 875 بشکه به روزانه 22 هزار و 339 بشکه، میزان تولید بنزین معمولی از 23 هزار و 512 بشکه به 77 هزار و 439 بشکه، میزان تولید نفت سفید از 26 هزار و 300 بشکه به روزانه 37 هزار و 400 بشکه، میزان تولید گازوئیل از 47 هزار و 10 بشکه به روزانه 56 هزار و 123 بشکه، نفت کوره از روزانه 37 هزار و 720 بشکه به روزانه 15 هزار و 153 بشکه و گوگرد از روزانه 60 تن به روزانه 700 تن می رسد.