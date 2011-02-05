به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دامنیون پست، بهانه جان کی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در تاریخ 26 نوامبر سال 2011 برگزاری مسابقات جهانی راگبی در این کشور است.

نخست وزیر نیوزیلند از فرصت استفاده کرده و در این اعلام از مواضع حزب ملی و دولت احتمالی وی صحبت کرد و مهمتر از همه به عدم امکان ائتلاف با حزب نخست نیوزیلند به رهبری وینستون پیترز اشاره کرد.

وینستون پیترز قبل از دولت فعلی در دولت حزب کارگر وزیر امور خارجه بود که به خاطر رسوایی و پیشنهاد پست سفارت به شخصی در ازای کمک مالی وی به حزب نخست نیوزیلند از پست خود کنار گذاشته شد.

هلن کلارک نخست وزیر وقت و رهبر سابق حزب کارگر بعد از بررسیها و جنجالهای فراوان تصمیم به عزل وی گرفت.

نخست وزیر نیوزلند در این خصوص گفت: به هیچ وجه شانسی برای آقای پیترز و نمایندگان احتمالی این حزب در دولت آتی وجود ندارد و به هیچ وجه حزب ملی به ائتلاف احتمالی با این حزب برای تشکیل دولت آینده خود فکر نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاستهای حزب ملی با آنچه حزب نخست در پیش گرفته و به همان خاطر هم کرسیهای مجلس خود در انتخابات دو سال گذشته را به طور کلی از دست داده بسیار متفاوت است و اصلاً برای تشکیل دولت آینده خود به همکاری با این حزب نمی اندیشد.

پیترز در واکنش به این صحبتها گفت: حزب ملی بسیار عجله کرده و باید منتظر می شد تا از وضعیت خود در انتخابات آتی مطمئن شود.

وی معتقد است شرایط به گونه ای است که حزب نخست نیوزیلند در دوره اخیر قادر به کسب کرسی های پارلمانی از دست رفته خود خواهد بود و احزاب بزرگ باید برای تعادل قدرت به فکر ائتلاف با احزاب کوچکتر باشند.

فیل گاف رهبر حزب کارگر در این باره اظهار داشت: گرفتن شانس رقابت در فضای انتخاباتی آتی از احزاب کوچکتر حق هیچ حزبی نیست و حزب ملی و رهبر آن نباید شرایط را برای بازگشت این حزب به رقابتهای سیاسی کشور سخت تر می کرد.