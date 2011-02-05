واگذاری 56 هزار و 657 میلیارد ریال سهام طی 10 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، طی 10 ماهه ابتدای امسال سازمان خصوصی سازی 56 هزار و 657 میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی به جز رد دیون و سهام عدالت واگذار کرده است.

این در حالی است که در آمارهای اعلام شده توسط سازمان خصوصی سازی رقمی به عنوان سهام بابت رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی و بابت سهام عدالت به بخش تعاونی به چشم نمی خورد.

همچنین در این مدت سهام 111 شرکت به صورت کامل یا بخشی از سهام، به بخش خصوصی واگذار شده است. علاوه بر آن ارزش سهام ترجیحی واگذار شده طی 10 ماهه ابتدای امسال یکهزار و 662 میلیارد ریال و تعداد سهام آن بالغ بر 491 میلیون سهم است.

به عبارت دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می دهد با وجود افزایش تعداد شرکتهای واگذار شده در 10 ماهه امسال اما ارزش واگذاری ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه شد..

لازم به ذکر است که طی سال گذشته سازمان خصوصی سازی 179 هزار و 24 میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرد که 119 هزار و 884 میلیارد ریال آن به بخش خصوصی و 59 هزار و 140 میلیارد ریال آن به بخش عمومی غیر دولتی بود.