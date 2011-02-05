به گزارش خبرنگار مهر در مشهد عباس نیاوند ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از 83 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: شعار محوری دولت مبنی بر عدالت و مهرورزی باعث توسعه و پیشرفت امکانات و منابع در اقصی نقاط کشور و استان شده است که شایسته است مسئولان در راستای نهادینه شدن این شعار بیش از پیش تلاش نمایند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به ورود به دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت است برنامه های استان با رویکرد عدالت همراه با عقلانیت تنظیم شده است.

نیاوند خاطرنشان کرد: امروزه با بهره گیری از آرمان های متعالی انقلاب اسلامی، برنامه ریزی، نظارت و دقت در عوامل و ابعاد رشد و پیشرفت جامعه و شکوفایی منابع انسانی، طبیعی و زیرساختی در دستور کار مسوولان استان قرار دارد.