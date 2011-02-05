به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، براساس گزارش وب‌سایت آلمانی رادیو واتیکان، یک کارت اهدا عضو متعلق به کاردینال یوزف راتزینگر در دهه 1970 اما به علت انتخاب وی به عنوان پاپ این کارت فاقد اعتبار است.

گئورگ گانسوین منشی شخصی پاپ بندیکت شانزدهم در نامه‌ای به دکتر گرو وینکلمان، پزشک آلمانی خواست که در سخنرانیها و مقالات خود در ترویج بحث اهدای عضو به کارت اهدای عضو پاپ اشاره نکند.

پاپ بندیکت شانزدهم در سال 2008 طی یک سخنرانی اهدای عضو را اقدامی از روی محبت و عشق توصیف کرد و اظهار داشت به شرط اینکه این اهدای عضو با رضایت کامل اهدا کننده صورت گیرد و به تجارت انتقال عضو تبدیل نشود.

براساس اظهارات زیگمانت زیمووسکی اسقف اعظم لهستانی رئیس اداره بهداشت واتیکان در گفتگو با آسوشیتدپرس، این مسئله قابل درک است که بدن پاپ بدون اهدای اعضا باقی بماند چرا که وی متعلق به کل کلیسا است. این امر همچنین با درنظرگیری مسئله تقدیس در آینده نیز قابل درک است، اما اینکه پاپ ها نمی‌توانند از اهداء‌کنندگان اعضا باشند به اعتبار و زیبایی اهدای عضو صدمه نم‌ زند.

تا یک قرن گذشته اعضای پاپها برای ماندگار ماندن از بدن آنها جدا می شد. تاکنون اعضای بدن 22 پاپ در موزه کلیسای قدیسان آناستازیا و وینسنت در شهر رم به نمایش گذاشته شده است. رسم جدا کردن اعضای بدن پاپها دردهه 1990 منسوخ شد.