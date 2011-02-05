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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

یازدهمین کتاب محمد تیجانی تونسی در شیراز رونمایی شد

یازدهمین کتاب محمد تیجانی تونسی در شیراز رونمایی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: یازدهمین کتاب محمد تیجانی تونسی با حضور نویسنده، مترجم و ناشر کتاب در شیراز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این کتاب که اول مظلوم عالم نام دارد به ماجرای سقیفه و حوادث بعد از آن می پردازد که شامل گفتگوهای محمد تیجانی تونسی در سفر خود به کشورهای مختلف با اشخاص و علمای اهل تسنن است.

محمد تیجانی به مدت چهار روز به دعوت اداره کل اوقاف استان فارس و هیئت متوسلین به شهدای کربلا مسجد حاج عباس شیراز به این شهر سفر کرد.

محمد تیجانی تاکنون 11 کتاب به چاپ رسانیده که آنگاه هدایت شدم، از آگاهان بپرسید و شیعه واقعی از جمله کتابهای او به شمار می رود.

تیجانی از دانشمندان جهان اسلام است که قریب به 35 سال گذشته از مذهب سنی به مذهب شیعه گرویده و تاکنون دو میلیون نفر به تاثیر از این دانشمند جهان اسلام به مذهب شیعه گرویده اند.

وی دکترای خود را در دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرده است.

کد مطلب 1246249

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