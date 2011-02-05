به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "انفجار ریاضیات" که با هدف اشاعه ریاضیات بین عموم مردم به چاپ می‌رسد، مجموعه‌ای است که فرازهایی از جریان گسترش روابط بین ریاضیات محض و کاربردی را پیش روی خوانندگان به نمایش می‌گذارد.

متن اصلی این کتاب به زبان فرانسه از سوی انجمن ریاضی فرانسه و انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی انتشار یافته است و انتشار نخستین چاپ آن در سال2002 با استقبال دبیران ریاضی روبه‌رو شده است.

"انفجار ریاضیات" از چندین مقاله از جمله هوا چگونه خواهد بود، پشت پرده تلفن همراه، یافتن ژنی که مسئول سرطان است و چگونه می‌توان ریاضیدان شد تشکیل شده است.

انتشارات فاطمی این کتاب را با همکاری انجمن ریاضی ایران و با مجوز انجمن ریاضی فرانسه در 144 صفحه و به صورت چهار رنگ در قطع رقعی منتشر خواهد کرد.

