سند توسعه صنعتی و معدنی گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجید هدایت عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان گفت: نمایندگانی از استانداری گلستان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و تشکلهای صنعتی و معدنی استان بهمراه سرپرست سازمان صنایع و معادن استان در این کارگروه عضو بوده و با همکاری یک پیمانکار سند توسعه صنعت و معدن استان را تدوین خواهند تا ادامه راه توسعه صنعت و معدن استان را روشن کنند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت سند توسعه صنعت و معدن استان در خواست کرد تا این سند جدی گرفته شود تا نقشه راه آینده صنعت و معدن استان بخوبی ترسیم شود.

هدایت در پایان گفت خوشبختانه در سالهای اخیر در حوزه های مختلف صنعت و معدن استان خوب کار شده و آمارها رشد مناسب این بخش را نشان می دهد.

وی بیان داشت: همچنین در بخش صادرات نیز ، احداث منطقه ویژه اقتصادی و شهرک هزار هکتاری اترک، رشد و توسعه این بخش را در آینده نزدیک خبر می دهد که امید است استاندار محترم و سایر مسئولان استان توجه بیشتری به این منطقه ویژه اقتصادی داشته باشند.