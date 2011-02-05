دوسکوی جدید انتقال پسماند در کرج احداث شد

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از احداث دو سکوی انتقال زباله در مناطق حصارک وخلج آباد در راستای بهینه سازی مدیریت حمل و انتقال پسماندهای شهری مطابق با استانداردهای روز دنیا و باسرعت عمل و کارائی مطلوب به مرکز پردازش و دفن زباله خبرداد.

وی افزود: سکوی انتقال زباله حصارک مناطق 6 و 7 در ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید و سکوی انتقال خلج آباد نیزدر حال احداث بوده که در اوایل سال 1390 به بهره برداری خواهد رسید.

شهردارکرج در خصوص مزایای این طرح اظهار داشت: از مزایای احداث این سکوها پیش بینی در خصوص افزایش جمعیت و افزایش تولید پسماندهای شهری دانست.

وی افزود: این سازه های عظیم بتنی "سکوهای چند پهلوی جدید" در مقایسه با سکوی های پیشین امکان بارگیری همزمان پسماند در چهار دستگاه سمی تریلر یعنی بارگیری در آن واحد 120 تن زباله با رعایت موازین فنی و بهداشتی روز دنیا را دارا هستند.