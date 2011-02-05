به گزارش خبرنگار مهر از شازند اراک، علیرضا ضیغمی امروز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ساخت خطوط لوله جدید نفتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز عملیات اجرایی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی آبادان به ری به طول تقریبی 950 کیلومتر و با ظرفیت انتقال روزانه 300 هزار بشکه انواع فرآورده های نفتی آغاز می شود، گفت: قرارداد ساخت این خط لوله به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به ارزش تقریبی 550 میلیارد تومان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه برای اولین بار تامین منابع مالی این خط لوله فرآورده های نفتی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام می شود، تصریح کرد: با ساخت و بهره برداری از این خط لوله نفتی از تردد روزانه یک هزار و 500 نفتکش جاده پیما جلوگیری می شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با ساخت این خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی امکان جایگزین شدن با سایر خطوط لوله فرسوده و با عمر بالا فراهم خواهد شد، تصریح کرد: همچنین امروز عملیات ساخت خط لوله انتقال نفت سبزآب به ری به طول تقریبی 650 کیلومتر آغاز می شود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه خط لوله نفت سبزآب ری اولین خط لوله انتقال نفت ترش و سنگین ایران است، بیان کرد: با بهره برداری از این خط لوله برای نخستین بار امکان انتقال نفت میادین سنگین دزفول شمالی به پالایشگاه‌های امام خمینی شازند، تهران، شهریار تبریز و آناهیتای کرمانشاه فراهم می شود.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته قرار است با تغییر سبد خوراک پالایشگاههای نفت روزانه 80 هزار بشکه نفت سنگین به پالایشگاه امام خمینی شازند، 70 هزار بشکه به پالایشگاه شهریار تبریز، 90 هزار بشکه به پالایشگاه تهران و 150 هزار بشکه به پالایشگاه آناهیتا نفت سنگین تحویل داده شود.

ضیغمی با یادآوری اینکه هم اکنون روزانه 420 هزار بشکه نفت سبک به پالایشگاههای تهران و شازند تحویل داده می شود، تاکید کرد: با ساخت این خطوط لوله جدید امکان انتقال روزانه 180 هزار بشکه نفت سنگین به پالایشگاههای شمال کشور فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی حجم سرمایه مورد نیاز برای ساخت خط لوله نفت سبزآب ری را 750 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قرارداد ساخت این خط لوله نفتی هم به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود ساخت این خطوط لوله جدید تا 18 ماه آینده به پایان برسد، خاطر نشان کرد: در مسیر خط لوله فرآورده آبادان - ری 8 تلمبه خانه ، 1 فشار شکن و یک پایانه نفتی و در مسیر خط لوله نفت سبزآب ری 5 تلمبه خانه، 2 فشار شکن و یک پایانه نفتی ساخته خواهد شد.