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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

"رادیو تلاوت" راه‌اندازی می‌شود

رادیو تلاوت با هدف ارائه تلاوتهای زیبا و جدید از قاریان شناخته شده و معتبر ایران و جهان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی شده "رادیو تلاوت" در گام اول از طریق سیستم DVBT یا همان گیرنده‌های دیجیتال، سیگنال رسانی شود که این گیرنده‌ها در حال حاضر در بیشتر منازل موجود است و تصاویر تلویزیونی و شبکه‌های رادیویی مختلف از طریق آن به صورت دیجیتال دریافت می‌شوند، در گام بعدی نیز ردیفی در موج FM به این رادیو اختصاص می یابد.

شروع به کار این رادیو از ابتدا 24 ساعته خواهد بود که شامل تلاوت‌های زیبا و جدید از قاریان مشهور ایران و جهان است.

همچنین تلاوت ترتیل یک جزء قرآن کریم، در برنامه‌های رادیو تلاوت، جایگاهی ویژه خواهد داشت تا همراهان این رادیو از فیض ختم قرآن کریم نیز بهره‌مند شوند.

تاریخ شروع به کار این رادیو و اطلاعات تکمیلی از طریق شبکه رادیویی قرآن و سایت شبکه اعلام می شود.

کد مطلب 1246260

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