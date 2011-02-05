سختی کار و رتبه شغلی معلمان درفیش حقوقی بهمن‌ لحاظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی روز شنبه در حاشیه مراسم معارفه سیدعلی یزدیخواه به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران که در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت نهایی اصلاح سختی کار و رتبه شغلی معلمان در فیش حقوقی آنها گفت: بر وضعیت سختی کار و رتبه شغلی معلمان از ابتدای فروردین 88 به بعد بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح میشود و در فیش حقوقی بهمن ماه معلمان نیز اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته این موضوع را پیگیری کردهام که بر اساس آن به طور میانگین حدود 70 درصد استانها این کار را انجام دادهاند و سعی داریم ظرف سه روز آینده آن را نهایی کنیم.
حاجیبابایی با بیان اینکه اصلاح فیض حقوقی معلمان باید از ابتدای فروردین 88 انجام میشد، گفت: این مسئله شامل حال 40 هزار نیروی استخدامی جدید نمیشود چرا که برای آنان موضوع تفاوت تطبیق اعمال شده است که بر اساس آن 150 هزار تومان به حقوق آنها افزوده شده است.
وزیر آموزش و پرورش درباره کشف و دستگیری باند جعل مدارک تحصیلی در آموزش و پرورش گفت: از یک سال گذشته با همکاری وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی آموزش و پرورش کارهای مربوط به این اقدام آغاز شد که در نهایت شبکهای که اقدام به جعل مدارک تحصیلی میکرد دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم تمام امور را وارد این سامانه کنیم و سایتی داشته باشیم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام یا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از این سامانه به دست آورند، امنیت خوبی به آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک داده میشود.
حاجی بابایی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات دانشآموزان مناطق زلزلهزده ریگان در استان کرمان، گفت: اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان برای این دانشآموزان پیشبینی شده است و همکاران ما نیز پیگیر هستند تا مشکلات آنها را رفع کنند.
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