ارائه داروهای غیرمجاز در عطاری های البرز پیگیرد قضایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر علیرضا جلالی ظهر شنبه در نشستی خبری تصریح کرد: در حالیکه در کشور چین بیش از 70 درصد بیماری ها بر پایه آموزه های طب سنتی درمان و معالجه می شوند اما این رقم در کشورمان کمتر از یک درصد است.

وی با تاکید بر اینکه صرفا داروخانه ها مجاز به ارائه انواع دارو هستند، از تشدید مقابله با ارائه غیرمجاز دارو در عطاری ها خبر داد.

دکتر جلالی در عین حال خاطرنشان کرد مبارزه با تخلفات صنف عطاری به همکاری بیشتر اتحادیه امور صنفی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیاز دارد و تنها بخشی از این پروسه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است.

اعلام برنامه های دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی البرز

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح برنامه های این دانشگاه برای گرامیداشت فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: چهار پایگاه اورژانس در چهار نقطه شهر کرج راه اندازی خواهد شد و امید است در آتی شاهد افتتاح پایگاههای دیگری باشیم.

دکتر جلالی ادامه داد: همچنین چهار دستگاه موتور آی سی یو در ایام الله مبارک دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گفته این مسئول، چهار دستگاه موتور آمبولانس در آستانه سی و سومین بهار انقلاب به ناوگان امدادو نجات درمانی شهر کرج ملحق می شود که در تسریع خدمات رسانی به بیماران حادثه دیده تاثیر مثبتی دارد.



افتتاح بیمارستان امام حسین (ع) در مهرشهر



سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز از افتتاح بیمارستان امام حسین (ع) مهرشهر در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: دولت عدالت محور در تلاش است با افزایش ساخت و سازهای بهداشتی و درمانی، در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی بهداشت و درمان در استان تازه تاسیس کشور گام های بزرگی بردارد.

دکتر جلالی بیان داشت: بیش از 90 درصد عملیات اجرایی این بیمارستان انجام شده است و مابقی نیز در آینده ای نزدیک تکمیل می شود.

این مسئول در پایان از استاندارد سازی بخش آی سی یو بیمارستان رجایی در ایام دهه فجر امسال خبر داد.

گفتنی است تکمیل و تجهیز بیمارستان امام حسین (ع) از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری است که هنوز اجرایی نشده است.