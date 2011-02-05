به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نسرین پیرسماری اظهار داشت: اجرای این طرح به معنای حجاب اجباری نبوده، بلکه تنها تلاشی برای حفظ فضای آموزشی سالم همچون بسیاری از کشورهای اسلامی، است.

پیرسمساری با اشاره به اینکه طی یک طرح مطالعاتی در سال گذشته، 72 درصد بانوان آذربایجان شرقی علاقه‌مند به حجاب اسلامی هستند، تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طرح های مختلفی از سوی نخبگان و مؤسسات دولتی و غیردولتی ارایه شده که به تدریج اجرایی خواهند شد.

وی با اشاره به موفقیت نخستین نمایشگاه ریحانه در آبان ماه خاطر‌نشان کرد: این نمایشگاه تأثیرگذاری منطقه ای و فراملی داشت، چنان که بسیاری از سایت‌ها و شبکه های ماهواره ای معاند نظام اسلامی، علیه این نمایشگاه به فعالیت پرداختند.

پیرسمساری از از طراحی لباس های متحدالشکل ویژه دانشجویان دانشگاه های استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح مصوبه از سوی وزارت علوم نبوده بلکه در محدوده قانون انضباطی دانشگاه های استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی همچنین از برگزاری نشست تخصصی و کارکاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده و همچنین جریان‌شناسی مسائل روز در تبریز خبر داد و اظهار داشت: این نشست اردیبهشت سال آینده در سطح شمال غرب برگزار می‌شود.