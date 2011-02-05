به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد در این مراسم گفت: یکی از زیبائی‌های زبان و ادبیات فارسی در‌آمیختگی آن با باورهای عرفانی و دینی و خصوصیت تأویل‌گرایی و تفسیرگرایی اشعار فارسی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایام دهه فجر را فرصتی مغتنم جهت آشنایی هر چه بیشتر و بهتر این دانش پژوهان با فرهنگ معاصر انقلاب اسلامی خواند.

محمدرضا دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با بیان ویژگی‌های منحصر به فرد زبان فارسی و اهمیت دوره‌های کوتاه مدت دانش‌افزایی در تهران این امکان را بهترین فرصت برای دانشجویان و اساتید ذکر کرد.

همچنین قهرمان سلیمانی رئیس مرکز گسترش زبان فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ارائه توضیحاتی در خصوص دوره اخیر بر اراده این مرکز در توسعه دوره‌های آموزش زبان فارسی‌ تاکید کرد.

به گفته وی حاضران در این دوره را 24 تن از دانشجویان و استادان زبان فارسی از 8 کشور شامل روسیه، ایتالیا، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، استونی، قزاقستان و بلاروس تشکیل می‌دادند.

در پایان مراسم اختتامیه هفتاد و سومین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی نیز هدایایی به نفرات برتر بخش‌های مختلف این دوره اهداء شد.