به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در همایش غذای حلال در تهران گفت: برند حلال این روزها به عنوان یک نشان و علامت برای محصولات سالم غذایی میان کشورهای مسلمان رواج یافته است، ضمن اینکه این برند یک مشخصه امنیت غذایی برای دولتهای اسلامی به شمار می رود.

قائم مقام وزیر بازرگانی افزود: در ایران هم اکنون 8 هزار واحد صنعتی تولید مواد غذایی وجود دارد که با توجه به پتانسیل و امکانات کشور به لحاظ تولید مواد غذایی، به نظر می رسد بتوان تا سال 2015 ارزش صادرات مواد غذایی را به 9 میلیارد دلار رساند.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که در سالهای اخیر روند صادرات فرآورده های غذایی حلال رو به گسترش است و در حالی که در سال 79 تنها 5.9 درصد از ارزش تولیدات غذایی صنایع حلال کشور به بازارهای جهانی ارسال می شد اما این رقم در سال 86 به 6.3 درصد رسید.

به گفته موحدی، هم اکنون در کیفیت و حلیت محصولات غذایی تولید شده از سوی ایران شک و تردیدی نیست و بخش خصوصی نیز وارد فعالیت شده و در بازارهای جهانی نیز حضور یافته، این درحالی است که در بازار محصولات حلال کشور با یک بازار چند هزار میلیاردی مواجه است که باید از آن حداکثر استفاده را ببرد.

وی اظهار داشت: به دلیل افزایش سطح درآمد خانوارهای متوسط مسلمان، توجه آنها به محصولات حلال بیشتر شده و بنابراین، فروشگاه‌هایی تاسیس شده است که با برندهای حلال به رسمیت شناخته شده اند. نماد حلال نیز به عنوان یک نماد کیفی در میان خانوارها مطرح شده است.