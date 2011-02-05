به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به هنر اصیل قالی بافی در ایران گفت: ماندگاری تاریخ، فرهنگ و تمدن در هر کشور به دست هنرمندان آن کشور صورت می‌گیرد و بافندگان فرش نیز از جمله زنده نگه دارندگان فرهنگ ایرانی اسلامی هستند.

نجفی تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات و حضور برخی از کشورهای دیگر نیز در زمینه فرش در جهان هنوز فرش دستبافت ایرانی رتبه اول را در بازار فرش دستبافت جهان دارد و در این بین نیز فرش دستبافت آذربایجان شرقی از جایگاه ممتازی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تولید فرش دستبافت توانسته است قسمتی از مسائل اشتغالزایی را حل کند، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 500 هزار نفر در آذربایجان شرقی و هشت میلیون نفر در سراسر کشور از هنر صنعت فرش ارتزاق می‌کنند و این لزوم توجه جدی به مشکلات این حوزه از جمله مسئله بیمه قالیبافان را نمایان می کند.

سهم 50 درصدی ایران از بازار فرش جهان

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: سالانه 600 میلیون دلار فرش از کشور صادر می‌شود که سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار فرش جهان 50 تا 60 درصد است و سهم آذربایجان شرقی 30 تا 40 درصد از مجموع صادرات کل کشور است.

نجفی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و پیگیری‌هایی که از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات مجلس در خصوص بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان صورت گرفته همچنین اختصاص ردیف‌های اعتباری ویژه به هنر صنعت فرش دستبافت امیدواریم شاهد رشد روزافزون تولید و صادرات فرش دستبافت آذربایجان شرقی و کشور باشیم.