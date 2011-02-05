به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، کلنگ طرح لوله گذاری مناطق روستایی "کوهان" و "کردر" بخش مرکزی شهرستان دماوند ظهر شنبه با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، معاون فرماندار، بخشداری مرکزی، رئیس جهاد کشاورزی دماوند و دیگر مسئولان این شهرستان به زمین خورد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروکوه در این مراسم طی سخنانی خاطرنشان کرد: با احداث سد "تارود" که مراحل احداث خود را تا سال آینده آغاز خواهد کرد چشمه ساران، سفره های زیرزمینی و منابع آبی دشت همند دوباره احیا خواهد شد.

شاهرخ رامین ادامه داد: علاوه بر این اختصاص پنج میلیون مترمکعب آب که با مساعدت ریاست جمهوری و مسئولان آب منطقه ای استان تهران حاصل شده می تواند نیاز کشاورزی شهرستان دماوند را تامین کند.

این مسئول خواستار ساماندهی چاه های غیرضروری دشت همند شد و افزود: بر اساس یک فناوری پیشرفته که مراحل آزمایشی نمونه هایی از آن در دیگر نقاط کشور در حال پیگیری است می توان آب فصول بارندگی را توسط مواد سوپر جاذب در دل خاک حفظ و در زمان آبیاری مورد استفاده قرار داد.

وی بیان داشت: با استفاده از این فناوری روز جهان می بایست در قالب گفتمانی که منطق بر آن حکمفرما است از تک تک اماکن ویلایی درخواست کنیم تا چاه های خود را بسته نگه دارند و با این روش منابع آب محدود دشت همند ساماندهی و برای سالیان مدید مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

پروژه لوله گذاری مناطق روستایی "کوهان" و "کردر" با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال در 31 کیلومتر با لوله اتیلن 200 میلیمتری 60 اتمسفر و نصب 350 شیرفلکه احداث شده و 444 هکتار از اراضی شهرستان دماوند را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.