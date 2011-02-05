به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مطهرنژاد مدیرعامل برج میلاد تهران با بیان این مطلب گفت: نمایشگاه نسخ خطی قرآن با همکاری موزه ملی قرآن ، فردا 17 بهمن ماه با حضورشخصیتهای برجسته فرهنگی و شهری افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت یک ماه در معرض دید عموم علاقه مندان است، تصریح کرد: با توجه به تحویل گیری موزه گنبد اسمان تصمیم گرفته شد که آغاز به کار این موزه با برگزاری نمایشگاه قرآن باشد.

به گفته مطهرنژاد، در این نمایشگاه جلوه های آیات الهی با نگاهی به آثارهنری با مضامین قرآنی وآثارمعرق فیروزه و عقیق استاد نیک طلب در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل برج میلاد تهران از برگزاری نمایشگاه دیگری در گالری هنری در ارتفاع 271 متری برج خبر داد و گفت: در این گالری تعدادی از آثار نقاشی خط استاد مجتبی سبزه به نمایش گذاشته می شود. ضمن آنکه این نخستین نمایشگاه در گالری هنری پس از تحویل گیری این بخش از سازه راس برج میلاد تهران است.

این مقام مسئول افزود: همچنین 40 تابلو از آثار خوشنویسی استاد سبزه در ابعاد 120 در 80 با مفاهیم مذهبی در گالری هنری پای برج میلاد تهران به نمایش گذاشته می شود.

مطهرنژاد درباره شرایط بازدید از این نمایشگاه ها گفت: تمامی بازدیدکنندگان برج میلاد در صورت علاقه مندی به آثار هنری همزمان با بازدید از این برج از این نمایشگاه ها نیز بازدید کنند.