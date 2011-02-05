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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

25 پروژه در چناران افتتاح می شود

25 پروژه در چناران افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار چناران گفت: امسال در ایام الله دهه فجر 25 پروژه با اعتباری بالغ بر90 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، سید علی حسینی ظهر شنبه در مراسم آغاز دهه فجر که در میدان بسیج این شهرستان، با حضور امام جمعه و روحانیت ، مسئولین ادارت و مردم چناران برگزار شد، اظهار داشت: در بخش آب روستایی 30 میلیارد ریال شامل آبرسانی به اردوگاه لاجوردی، مجتمع سیدآباد، فاز یک آبرسانی به مجتمع فیض آباد و مجتمع دولت آباد هزینه شده است که با اجرای این طرح ها 25 روستا از آب آشامیدنی سالم بهره مند می گردند.

وی افزود: برای بهسازی و آسفالت راه روستای چمله- جوپائین از دهستان بیزکی پنج میلیارد ریال اعتبار و برای احداث مدرسه استثنائی فاطمه الزهرا و مدرسه 10 کلاسه ارشاد نیز 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه گردیده است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

فرماندار چناران تصریح کرد: ساختمان آتش نشانی و پروژه پیاده رو سازی شهر گلمکان از دیگر پروژه های افتتاحی دهه فجر شهرستان است.

حسینی گفت: امروز انقلاب ما به تمام جهان صادر شده است و شرایط امروز کشورهای عربی شمال آفریقا باعث خوشحالی مردم مسلمان و نگرانی استکبار شده است.

وی افزود: امروز اگرچه امام خمینی(ره) در میان ما حضور ندارد، اما یاد و راه ایشان و وجود رهبری شجاع و آگاه چراغ راه هدایت ملت ایران و تمامی آزادگان جهان است.

فرماندار چناران گفت: همه ما وظیفه داریم تا دستاوردهای اجتماعی و سیاسی انقلاب را به جوانان منعکس نمائیم.
 

کد مطلب 1246280

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